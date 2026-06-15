Fatalny upadek na hulajnodze. 16-latka walczy o życie

Nastolatka z Przytocznej (woj. lubuskie) od kilku dni walczy o życie w szpitalu.

Jechała hulajnogą elektryczną bez kasku, straciła równowagę, przewróciła się i doznała poważnego urazu głowy.

Do szpitala w Gorzowie zabrał ją śmigłowiec LPRu​.

To był bardzo poważny wypadek, poważne uszkodzenie głowy zagrażające życiu - mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy:

Mundurowi badają okoliczności wypadku.

Nie miała kasku na głowie, ale ma ukończone 16 lat, więc takiego obowiązku już nie miała - dodaje Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu.

Przypomnijmy, obowiązek jazdy hulajnogą elektryczną w kasku mają dzieci i młodzież do 16 roku życia.