Fatalny upadek na hulajnodze. 16-latka walczy o życie

Sebastian Górny
2026-06-15 16:08

Dziewczyna przebywa od piątku w gorzowskim szpitalu. Jej stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki. Nastolatka doznała poważnego urazu głowy. Jechała bez kasku, bo już nie musiała - skończyła 16 lat.

hulajnoga
Autor: Wpadington/ Getty Images

Nastolatka z Przytocznej (woj. lubuskie) od kilku dni walczy o życie w szpitalu.

Jechała hulajnogą elektryczną bez kasku, straciła równowagę, przewróciła się i doznała poważnego urazu głowy.

Do szpitala w Gorzowie zabrał ją śmigłowiec LPRu​.

To był bardzo poważny wypadek, poważne uszkodzenie głowy zagrażające życiu - mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy:

Mundurowi badają okoliczności wypadku.

Nie miała kasku na głowie, ale ma ukończone 16 lat, więc takiego obowiązku już nie miała - dodaje Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu.

Przypomnijmy, obowiązek jazdy hulajnogą elektryczną w kasku mają dzieci i młodzież do 16 roku życia.

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