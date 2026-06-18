Eurojackpot przyniósł Polakowi szczęście i fortunę. Tutaj padła wysoka wygrana

Wyniki losowania z 16 czerwca

We wtorek, 16 czerwca, w Eurojackpot wylosowano liczby: 9, 26, 29, 37, 42 oraz 1 i 7.Kumulacja pozostała nienaruszona, ale w Europie posypały się wysokie trafienia niższych stopni.

Wysokie wygrane II stopnia padły w Czechach i Finlandii, a jedna wygrana III stopnia trafiła do gracza z Danii.

Wysoka wygrana w Polsce

Polska również ma powody do radości. W Lubiszynie, w punkcie Lotto przy ul. Gorzowskiej, padła wygrana IV stopnia w wysokości 739 053,70 zł.To kolejny dowód, że szczęście w Eurojackpot może trafić nawet do niewielkich miejscowości.

Co można kupić za ponad 700 tysięcy złotych?

Kwota blisko 740 tys. zł to pieniądze, które realnie zmieniają życie. Za taką sumę można pozwolić sobie m.in. na:

Nowe mieszkanie w dużym mieście – 50–60 m² w Warszawie lub ponad 80 m² w wielu innych miastach.

Samochód klasy premium – np. nowy SUV z wyższej półki.

Rok lub dwa lata podróży po świecie – z komfortowymi noclegami i lotami.

Inwestycję w wynajem – kawalerka lub małe mieszkanie, które zacznie zarabiać na właściciela.

To pieniądze, które mogą stać się początkiem finansowej poduszki bezpieczeństwa albo spełnienia długo odkładanych marzeń.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową dostępna w większości krajów Europy. Zasady są proste:

Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (tzw. euronumery).

Wygrane zaczynają się już od trafienia 2 liczb + 1 euronumeru.

Główna wygrana może sięgać nawet 500 mln zł, a minimalna pula na start to 45 mln zł.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Kumulacja rośnie – w piątek do wygrania 280 mln zł

Po wtorkowym losowaniu kumulacja ponownie wzrosła. W piątek, 19 czerwca, do zdobycia będzie aż 280 milionów złotych.

To kwota, która może odmienić życie nie jednej, a kilku rodzin.

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