Eurojackpot przyniósł Polakowi szczęście i fortunę. Tutaj padła wysoka wygrana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-18 14:11

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów przyniosło wielkie emocje. Choć główna wygrana nie padła, szczęście uśmiechnęło się do graczy w Europie i w Polsce, gdzie odnotowano kolejną wysoką wygraną niższego stopnia.

Uśmiechnięty mężczyzna w jeansach i białej koszulce radośnie skacze przed punktem Lotto z napisem Eurojackpot na szybie. Wygrana w Eurojackpot to ważna informacja na naszym portalu, a to zdjęcie symbolizuje szczęście i fortunę, jaką mogą przynieść wysokie wygrane.
Autor: Wygenerowane przez AI

Wyniki losowania z 16 czerwca

We wtorek, 16 czerwca, w Eurojackpot wylosowano liczby: 9, 26, 29, 37, 42 oraz 1 i 7.Kumulacja pozostała nienaruszona, ale w Europie posypały się wysokie trafienia niższych stopni.

Wysokie wygrane II stopnia padły w Czechach i Finlandii, a jedna wygrana III stopnia trafiła do gracza z Danii.

Wysoka wygrana w Polsce

Polska również ma powody do radości. W Lubiszynie, w punkcie Lotto przy ul. Gorzowskiej, padła wygrana IV stopnia w wysokości 739 053,70 zł.To kolejny dowód, że szczęście w Eurojackpot może trafić nawet do niewielkich miejscowości.

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Co można kupić za ponad 700 tysięcy złotych?

Kwota blisko 740 tys. zł to pieniądze, które realnie zmieniają życie. Za taką sumę można pozwolić sobie m.in. na:

  • Nowe mieszkanie w dużym mieście – 50–60 m² w Warszawie lub ponad 80 m² w wielu innych miastach.
  • Samochód klasy premium – np. nowy SUV z wyższej półki.
  • Rok lub dwa lata podróży po świecie – z komfortowymi noclegami i lotami.
  • Inwestycję w wynajem – kawalerka lub małe mieszkanie, które zacznie zarabiać na właściciela.

To pieniądze, które mogą stać się początkiem finansowej poduszki bezpieczeństwa albo spełnienia długo odkładanych marzeń.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową dostępna w większości krajów Europy. Zasady są proste:

  • Gracz wybiera 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (tzw. euronumery).
  • Wygrane zaczynają się już od trafienia 2 liczb + 1 euronumeru.
  • Główna wygrana może sięgać nawet 500 mln zł, a minimalna pula na start to 45 mln zł.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Kumulacja rośnie – w piątek do wygrania 280 mln zł

Po wtorkowym losowaniu kumulacja ponownie wzrosła. W piątek, 19 czerwca, do zdobycia będzie aż 280 milionów złotych.

To kwota, która może odmienić życie nie jednej, a kilku rodzin.

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