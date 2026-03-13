Awantura w gorzowskim szpitalu. Wściekły 65-latek zaatakował personel

Awantura w gorzowskim szpitalu. Agresywny pacjent odepchnął kobietę

W czwartek, 12 marca tuż po godzinie 13:00 gorzowskie służby otrzymały pilne wezwanie do szpitala przy ulicy Dekerta. Z przekazanych informacji wynikało, że pewien pacjent wpadł w szał . Gdy mundurowi dotarli pod wskazany adres, krewkiego napastnika już tam nie było. Policjanci porozmawiali z personelem. Okazało się, że lekarze ze względów medycznych zdecydowali się stanowczo odmówić przeprowadzenia u 65-latka pewnego badania. Ta decyzja wywołała u niego nagły wybuch gniewu. Świadkowie zeznali, że wściekły pacjent nie przebierał w słowach, obsypując obecnych wulgaryzmami, po czym brutalnie odepchnął jedną z pracownic.

Zatrzymanie 65-latka. Zaatakowana pracownica złożyła zawiadomienie na policji

Na szczęście mimo wszystko żadna z osób pracujących tego dnia w szpitalu nie wymagała dodatkowej pomocy medycznej. Zaatakowana przez agresywnego pacjenta kobieta natychmiast udała się do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, by złożyć tam zawiadomienie o tym, co się wydarzyło. Kryminalnym zaś jeszcze w dniu incydentu udało im się namierzyć i zatrzymać 65-latka. Teraz trwają intensywne przesłuchania osób, które na własne oczy widziały całe zajście. Nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z lokalnej jednostki przekazał mediom, że dokładna lista zarzutów dla zatrzymanego seniora zostanie sformułowana dopiero po zebraniu kompletnego materiału dowodowego i zakończeniu wszystkich policyjnych procedur.