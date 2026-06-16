12 kierowców na podwójnym gazie na A2 w Lubuskiem

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-16 16:44

Policjanci w poniedziałek [15.06] prowadzili akcję kontrolną w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej. Niestety zmotoryzowani nie zaskoczyli pozytywnie mundurowych. Ci co złamali przepisy odpowiedzą za to.

gorzów kontrole A2 policja 1
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Autostrada A2 jest jednym z najważniejszych połączeń tranzytowych w kraju, wymaga stałej kontroli. Podczas działań lubuscy mundurowi sprawdzili trzeźwość około 2700 kierujących. Wyniki kontroli pokazały, że wciąż nie brakuje kierowców lekceważących przepisy. Zatrzymano ośmiu prowadzących w stanie nietrzeźwości oraz czterech po użyciu alkoholu. Jeden miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec wszystkich zostaną zastosowane środki przewidziane prawem.

gorzów A2 policja 2
Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Policjanci przypominają, że alkohol, nawet w niewielkiej ilości, znacząco obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji. Zbliżają się wakacje i takie akcje będą kontynuowane cyklicznie.  - Apelujemy o rozwagę, trzeźwość i odpowiedzialność. Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a stała obecność patroli na autostradzie ma zapewnić, by wszyscy podróżujący tą strategiczną trasą mogli dotrzeć do celu bezpiecznie - podkreślają mundurowi.

Wakacje startują 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.

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