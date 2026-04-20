Zbierają pieniądze na mural Kudelskiego

20 metrowa podobizna Tadeusza Kudelskiego w ubiorze wspinaczkowym miałaby pojawić na ścianie bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 77. Mówi Maciej Ziółkowski, społecznik:

To jest ściana bloku znajdującego się na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Bohaterów Westerplatte. Ten mural będzie widoczny nie tylko dla mieszkańców Piasków, ale także dla przejeżdżających przez ulicę Kazimierza Wielkiego do ulicy Kamiennej, niebawem.

Na realizację ambitnego planu grupy gorzowskich społeczników potrzeba około 80 tysięcy złotych. Zbiórkę znaleźć można w sieci.

Przypomnijmy, Kudelski Mount Everest zdobył w 1999 roku jako dwunasty Polak. Niestety z tej wyprawy nigdy nie powrócił. Kolejnym Lubuszaninem na szczycie był w 2024 roku pochodzący z Sulęcina Szymon Jaskuła, który wkrótce ma dołączyć do promocji projektu.