Wracają zajęcia Zdrowo i Aktywnie w Gorzowie Wielkopolskim. Od kiedy?

Ćwiczenia na świeżym powietrzu wracają do Gorzowa. W poniedziałek (20.04) rusza akcja Zdrowo i Aktywnie w Gorzowie Wielkopolskim. Zajęcia kierowane są do wszystkich Gorzowian, uczestniczyć mogą całe rodziny.

Zachęcamy, żeby to nie był trening, że tylko dzieci ćwiczą, ale rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo także się włączyli. Czy też w drugą stronę. Mama przychodzi na pilates, który odbywa się na stadionie lekkoatletycznym. A dzieciaki mogą sobie pobiegać, poskakać i coś przez tę godzinę dodatkowego zrobić - mówi Karolina Lasota, prezes Fundacji Zdrowi i na Sportowo.

Zajęcia odbywać się będą na pięciu osiedlach: Staszica, Manhattan, Zawarcie, Śródmieście oraz Piaski. Do wyboru będzie m.in. pilates, joga, kalistenika, capoeira, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Gorzowianie ćwiczyć będą w parkach, na siłowniach zewnętrznych, stadionie lekkoatletycznym czy polu golfowym.

Harmonogram zajęć znaleźć można na stronie aktywnygorzow.pl. Obowiązują zapisy.

Akcja potrwa do listopada, finansowana jest z budżetu obywatelskiego.