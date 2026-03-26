Zatrzymał auto na trasie, wyrzucił psa i odjechał! Przestraszone zwierzę goniło samochód

Porzucenie psa w Iłowej. Zwierzę goniło odjeżdżający samochód

Do wstrząsającego zdarzenia doszło 20 marca około godziny 6 rano w pobliżu supermarketu w Iłowej. Kierowca zatrzymał samochód na poboczu, otworzył drzwi i wypuścił psa, po czym natychmiast odjechał, pozostawiając zwierzę bez opieki.

Według relacji mieszkańców publikowanych w mediach społecznościowych, pies nie uciekł ani nie schował się w okolicy. Zdezorientowane i przestraszone zwierzę pobiegło za oddalającym się samochodem, próbując dogonić swojego właściciela.

- Zwierzak jest bardzo przestraszony, zlękniony i zdezorientowany. Wciąż wraca w miejsce, gdzie został porzucony, jednak nie daje się złapać. Sprawa została zgłoszona na policję. Prosimy mieszkańców o czujność i pomoc! - informowała gmina Iłowa na oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.

Mieszkaniec powiatu żarskiego z zarzutami za znęcanie. Pies trafił do schroniska

Po nagłośnieniu sprawy rozpoczęto działania mające na celu odnalezienie zwierzęcia. Mieszkańcy informowali, że pies jest spłoszony, krąży w miejscu porzucenia i unika kontaktu z ludźmi. Ostatecznie udało się go jednak schwytać — poinformowała gmina w mediach społecznościowych.

Czworonóg nie wróci już do swojego opiekuna. W poniedziałek, 23 marca, został zabezpieczony i przewieziony do schroniska w Piotrowie, gdzie oczekuje na nowy dom.

Jak informuje portal „Fakt”, policjantom udało się ustalić tożsamość osoby odpowiedzialnej za porzucenie psa. Okazał się nią 49-letni mieszkaniec powiatu żarskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem poprzez jego porzucenie.

