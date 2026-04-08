Wraca prom w Santoku

Po zimowej przerwie prom w Santoku wraca na wodę.

To jedna z atrakcji turystycznych Santoka. Prom przewozi przez rzekę turystów na teren średniowiecznego grodziska.

Kursy prowadzone będą od kwietnia do października, od środy do niedzieli. Prom pływa od 10 do 16, co dwie godziny, czyli 4 rady w jedną stronę. Powroty zaczynają się o 11:30.

Dzieci do 7 roku życia wchodzą na pokład za darmo. Cena biletu ulgowego to 2,5 zł, dorośli za przejażdżkę zapłacą 5 zł.

