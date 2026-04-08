Wraca prom w Santoku

Sebastian Górny
2026-04-08 15:59

Cztery razy dziennie, pięć dni w tygodniu kursować będzie prom w Santoku. Turyści przeprawią się nim przez Wartę na teren średniowiecznego grodziska.

Najlepsze przestrzenie publiczne według TUP: 2022

Autor: Archiwum serwisu Zagospodarowaniu terenu historycznego grodziska w Santoku; fot. dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Santok

Po zimowej przerwie prom w Santoku wraca na wodę.

To jedna z atrakcji turystycznych Santoka. Prom przewozi przez rzekę turystów na teren średniowiecznego grodziska.

Kursy prowadzone będą od kwietnia do października, od środy do niedzieli. Prom pływa od 10 do 16, co dwie godziny, czyli 4 rady w jedną stronę. Powroty zaczynają się o 11:30.

Dzieci do 7 roku życia wchodzą na pokład za darmo. Cena biletu ulgowego to 2,5 zł, dorośli za przejażdżkę zapłacą 5 zł.

Szczegóły znajdziecie na Facebooku Marina Santok.

Polecany artykuł:

Będzie ryk motorów. Motocykliści szykują się do inauguracji sezonu
Quiz o Foo Fighters. Czy wiesz wszystko o zespole Dave'a Grohla?
Pytanie 1 z 10
W którym roku ukazał się pierwszy album Foo Fighters?
muzeum grodu Santok
marina Santok