Witnicki Park drogowskazów czekają duże zmiany

Kąpielisko, plac zabaw, ścieżka rowerowa. Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy przejdzie modernizację.

Prace podzielono na dwa zadania. Jedno to zagospodarowanie parkowego stawu. Powstanie tam miejskie kąpielisko, plac zabaw i siłownia pod chmurką. Kąpielisko wróci w to miejsce po kilkudziesięciu latach.

W parku powstanie również ścieżka rowerowa, która poprowadzona będzie wzdłuż rzeczki.

To będzie taka perełka w centrum Witnicy, która będzie przyciągała, mam nadzieję, dzieci i dorosłych. To jest dziewiczy teren, mamy naprawdę piękny projekt zagospodarowania - mówi Agnieszka Chudziak, burmistrz Witnicy.

Inwestycja jest na etapie rozpisywania przetargów. Burmistrz zakłada, że całość będzie gotowa jesienią. Szacowany koszt to ponad 4 mln zł. Dofinansowanie wynosi 3 mln 600 tys. zł, wkład własny to 600 tys. zł.