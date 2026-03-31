Przemyt heroiny z Niemiec. 40-latkowi grozi 20 lat więzienia!

Do kontroli drogowej doszło 19 marca. Policjanci z Sulęcina zatrzymali osobowego VW, którym poruszało się dwóch mężczyzn- kierowca i pasażera. Obaj zachowywali się specyficznie, więc ich przeszukano. U pasażera Szymona W. ujawniono 187 kulek zabezpieczonych folią. Prokurator zarzucił mu przewóz z Niemiec do Polski znacznej ilości środka odurzającego-heroiny, w ilości 153,16 grama. - Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień oraz udzielania odpowiedzi na pytania. Prawdopodobnie 40 -latek w taki sposób zarabiał na życie, bo jest bezrobotny - mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z prokuratury w Gorzowie.

Szymon W. jest kawalerem, bezdzietnym i dotychczas nie był karany sądownie. Za nielegalny obrót wewnątrzwspólnotowy środkami odurzającymi grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Śledczy sprawdzili także kierowcę. W jego mieszkaniu znaleziono śladowe ilości marihuany, na użytek własny. Na razie nie stwierdzono, by był on zamieszany w przemyt heroiny. Wszystkie wątki zostaną dokładnie sprawdzone, bo 187 działek narkotyku, według podejrzeń, miało pójść na sprzedaż. Czy jest to jednoosobowa działalność przestępcza czy zorganizowana grupa - ustali prokuratura.

