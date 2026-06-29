Potężne nawałnice już nad Polską. Powalone drzewa i zniszczone auta

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-29 6:23

Potężne nawałnice zaatakowały zachodnią część kraju, pozostawiając po sobie zniszczone pojazdy i zablokowane trasy. Strażacy w regionie lubuskim oraz wielkopolskim musieli wielokrotnie interweniować po przejściu niedzielnego frontu. Meteorolodzy zapowiadają jednak kolejne zagrożenia. Groźne zjawiska atmosferyczne wraz z porywistym wiatrem i gradem uderzą w centralną i południowo-zachodnią Polskę.

Burzowe, ciemne chmury z wyładowaniami atmosferycznymi oraz ulewnym deszczem nad miastem. W tle widoczny pomarańczowy zachód słońca. Informacje o nawałnicach nad Polską znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Patryk Kosmider/ Shutterstock Burza na niebie. W prognozie pogody jest tego więcej

Nawałnice w Polsce. Groźne burze nadciągają nad kolejne regiony kraju

Silne burze w niedzielę szalały w zachodniej części Polski, a teraz front zmierzają w głąb kraju. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy Ziemi Lubuskiej, gdzie ratownicy wyjeżdżali do akcji blisko czterdzieści razy w ciągu zaledwie kilkunastu godzin. Głównym zadaniem strażaków było usuwanie konarów tarasujących drogi i zabezpieczanie zniszczonych dachów. Z kolei w Wielkopolsce służby odnotowały ponad sześćdziesiąt interwencji spowodowanych opadami gradu i silnym wiatrem.

Kierowcy jadący drogą krajową numer 27 niedaleko Bieniowa napotkali na poważne utrudnienia przez leżące na jezdni gałęzie. Natomiast w okolicach Strzelec Krajeńskich oraz Skwierzyny padające pod naporem wiatru drzewa uszkodziły zaparkowane pojazdy. W wielu miejscach tego regionu były też gwałtowne gradobicia.

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają dalsze burze. Na początku tygodnia front burzowy skieruje się prosto na południowy zachód i centralne województwa. Burzom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i wiatr w porywach sięgający nawet stu kilometrów na godzinę. IMGW nie wyklucza też kolejnych lokalnych gradobić.

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Intensywne ulewy i podtopienia w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia

Meteorolodzy ostrzegają przed opadów, które w krótkim czasie mogą osiągnąć od 30 do  40 milimetrów na metr kwadratowy. To stwarza realne ryzyko nagłych podtopień. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Służby  radzą również, aby przeparkować auta z dala od drzew i na bieżąco sprawdzać  komunikaty meteorologiczne.

Towarzyszące nawałnicom ekstremalne temperatury wcale nie zamierzają ustąpić. Termometry w południowo-wschodniej oraz centralnej Polsce wskażą dziś 38 lub 39 stopni Celsjusza w cieniu. Ulga od morderczego skwaru nadejdzie dopiero w okolicach czwartku i piątku, jednak miejscami wciąż trzeba liczyć się z nagłymi burzami.

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