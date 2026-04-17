Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Gorzowie Wielkopolskim będzie miał dwa oblicza. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, upłyną pod znakiem wysokich temperatur i braku opadów, zachęcając do spędzania czasu na zewnątrz. Niestety, w niedzielę pogoda ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, przynosząc ze sobą znacznie niższe wartości na termometrach oraz deszcz.

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim bardzo przyjemnie. Piątek będzie dniem bezchmurnym, z dużą ilością słońca. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 17 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do popołudniowego relaksu. Noc z piątku na sobotę będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 8°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Gorzowie Wielkopolskim. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 19°C. Słoneczną aurę z piątku zastąpi jednak duże zachmurzenie, które utrzyma się przez większą część dnia. Mimo chmur, synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza w tym okresie – temperatura spadnie do około 6 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny.

Nagłe załamanie pogody w niedzielę

Ostatni dzień weekendu przyniesie całkowitą zmianę aury. Niedziela w Gorzowie Wielkopolskim będzie pochmurna i deszczowa. Temperatura w ciągu dnia spadnie do zaledwie 12 stopni Celsjusza, co w porównaniu z sobotą będzie odczuwalnym ochłodzeniem. Do tego pojawią się opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątkowa i sobotnia pogoda będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Ciepłe i bezdeszczowe dni to doskonała okazja do długich spacerów po parkach czy wycieczek rowerowych po miejskich ścieżkach. Warto wykorzystać wysokie temperatury, zwłaszcza w sobotę, na dłuższy pobyt poza domem. Z kolei deszczowa i chłodniejsza niedziela skłania raczej do spędzenia czasu wewnątrz. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spotkania z bliskimi w kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather