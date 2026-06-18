Pijany wjechał w auto z małym dzieckiem. Próbował uciekać, miał mnóstwo narkotyków

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Gorzów Wielkopolski: Pijany sprawca uciekał z miejsca wypadku, w aucie narkotyki

Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę, 13 czerwca, tuż przed godziną 15:00 na ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim. Lubuscy policjanci opublikowali w internecie zapis z kamer monitoringu, który zarejestrował moment zderzenia. Pędzące audi uderzyło z impetem w tył małego, białego volkswagena, którym jechał mężczyzna z kilkuletnim dzieckiem. Na szczęście nie zostali poważnie ranni. Zaraz po zderzeniu kierujący audi i jego pasażer postanowili ratować się pieszą ucieczką, mając nadzieję na uniknięcie konsekwencji. Ale sytuację obserwował będący po służbie funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji, który przy wsparciu kilku przypadkowych przechodniów obezwładnił obu mężczyzn.

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Narkotyki w audi i surowe zarzuty dla 27-latka z Gorzowa

Od razu po złapaniu sprawcy mundurowi wyczuli od sprawcy wyraźną woń alkoholu. Okazało się, że zatrzymany 27-latek wydmuchał wynik przekraczający dwa promile, a poza tym nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Od pijanego sprawcy pobrano też krew do badań. Na miejscu pracowali też technicy kryminalistyki, którzy przeszukali audi i natrafili na niemal dwieście gramów mefedronu oraz kilkadziesiąt tabletek MDMA.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu 27-latkowi szeregu poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za prowadzenie auta po pijanemu, posiadanie hurtowych ilości zakazanych substancji i spowodowanie niebezpiecznej kolizji. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd w przychylił się do argumentacji śledczych, wydając postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na okres najbliższych trzech miesięcy.

NIETRZEŹWY KIEROWCA DOPROWADZIŁ DO ZDERZENIA I PRÓBOWAŁ UCIEKAĆ PIESZO. W AUCIE NARKOTYKINietrzeźwy kierowca wjechał z dużą prędkością w tył innego auta, a po zdarzeniu, wraz z pasażerem, próbował uciekać z miejsca zdarzenia. Ich zatrzymanie było możliwe dzięki policjantowi po… pic.twitter.com/jDa2h2HTuH— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) June 17, 2026