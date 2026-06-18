Pijany wjechał w auto z małym dzieckiem. Próbował uciekać, miał mnóstwo narkotyków

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-18 17:53

Kompletnie pijany 27-latek bez prawa jazdy uderzył prowadzonym przez siebie audi w tył volkswagena, którym podróżował ojciec z kilkuletnim dzieckiem. Sprawca i jego pasażer natychmiast po zderzeniu rzucili się do pieszej ucieczki. Ich plany pokrzyżowali świadkowie, w tym policjant po służbie, a w rozbitym aucie mundurowi odkryli narkotyki.

Kolizja drogowa na skrzyżowaniu. Czarne audi uderza w tył białego volkswagena, który jest popchnięty do przodu. Scena uchwycona z monitoringu, ilustrująca ucieczkę pijanego sprawcy wypadku, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Policja/ Materiały prasowe
Pijany wjechał w samochód i uciekał
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Gorzów Wielkopolski: Pijany sprawca uciekał z miejsca wypadku, w aucie narkotyki

Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę, 13 czerwca, tuż przed godziną 15:00 na ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie Wielkopolskim. Lubuscy policjanci opublikowali w internecie zapis z kamer monitoringu, który zarejestrował moment zderzenia. Pędzące audi uderzyło z impetem w tył małego, białego volkswagena, którym jechał mężczyzna z kilkuletnim dzieckiem. Na szczęście nie zostali poważnie ranni. Zaraz po zderzeniu kierujący audi i jego pasażer postanowili ratować się pieszą ucieczką, mając nadzieję na uniknięcie konsekwencji. Ale sytuację obserwował będący po służbie funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji, który przy wsparciu kilku przypadkowych przechodniów obezwładnił obu mężczyzn.

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Narkotyki w audi i surowe zarzuty dla 27-latka z Gorzowa

Od razu po złapaniu sprawcy mundurowi wyczuli od sprawcy wyraźną woń alkoholu. Okazało się, że zatrzymany 27-latek wydmuchał wynik przekraczający dwa promile, a poza tym nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Od pijanego sprawcy pobrano też krew do badań. Na miejscu pracowali też technicy kryminalistyki, którzy przeszukali audi i natrafili na niemal dwieście gramów mefedronu oraz kilkadziesiąt tabletek MDMA.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu 27-latkowi szeregu poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za prowadzenie auta po pijanemu, posiadanie hurtowych ilości zakazanych substancji i spowodowanie niebezpiecznej kolizji. Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd w przychylił się do argumentacji śledczych, wydając postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na okres najbliższych trzech miesięcy.

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