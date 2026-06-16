Łapie ich co 5 minut! To prawdziwa zmora kierowców na S3

Żniwa na S3. Kierowcy zapominają o nowym OPP

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S3 między węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe błyskawicznie stał się jednym z najskuteczniejszych narzędzi do wyłapywania kierowców łamiących przepisy. W zaledwie dwa miesiące działania urządzenia zarejestrowały tysiące wykroczeń.

Jak informuje motoryzacja.interia.pl, monitorowany odcinek ma długość około 4,2 km, a od momentu uruchomienia system zdążył zarejestrować ponad 4,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Co ciekawe, kierowcy nie mogą tłumaczyć się wyjątkowo restrykcyjnymi ograniczeniami. Dla samochodów osobowych i motocykli obowiązuje tam standardowy dla ekspresówki limit 120 km/h.

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Kierowcy przekraczają prędkość na S3

Zdecydowana większość wykroczeń dotyczy przekroczeń o 11-20 km/h. W praktyce wystarczy więc niewiele, by otrzymać mandat. Oczywiście nie brakuje też kierowców, którzy pędzili drogą o wiele za szybko. Rekordzista jechał bowiem 188 km/h. To o 68 km/h więcej niż dopuszczalny limit! Za takie wykroczenie na kierowcę czeka już surowa kara - jaka?

Mandaty za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze

Taryfikator mandatów na OPP jest taki sam, jak w przypadku zdjęcia z klasycznego fotoradaru, a wygląda następująco:

Przekroczenie do 10 km/h wiąże się z karą 50 zł i 1 punktem karnym.

Jazda szybsza o 11–15 km/h to 100 zł i 2 punkty.

Dla 16–20 km/h przewidziano 200 zł i 3 punkty.

Przekroczenie rzędu 21–25 km/h kosztuje 300 zł i 5 punktów.

Gdy przekroczymy limit o 26–30 km/h, zapłacimy 400 zł i otrzymamy 7 punktów.

W przedziale 31–40 km/h mandat wynosi 800 zł (1600 zł w recydywie) oraz 9 punktów.

Przy 41–50 km/h jest to 1000 zł (2000 zł recydywa) i 11 punktów.

Prędkość wyższa o 51–60 km/h to już 1500 zł (3000 zł recydywa) i 13 punktów.

Za 61–70 km/h grozi 2000 zł (4000 zł recydywa) oraz 14 punktów.

Powyżej 70 km/h mandat wynosi maksymalne 2500 zł (5000 zł przy recydywie) i aż 15 punktów karnych.