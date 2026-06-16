Łapie ich co 5 minut! To prawdziwa zmora kierowców na S3

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-16 8:30

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S3 szybko stał się postrachem kierowców. Statystyki pokazują, że urządzenia rejestrują kolejne wykroczenia niemal bez przerwy. Skala naruszeń jest tak duża, że średnio co kilka minut kamery odnotowują następny przypadek przekroczenia dozwolonej prędkości.

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Autor: Piotr Stańczak/zdjęcie ilustracyjne

Żniwa na S3. Kierowcy zapominają o nowym OPP

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na trasie S3 między węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe błyskawicznie stał się jednym z najskuteczniejszych narzędzi do wyłapywania kierowców łamiących przepisy. W zaledwie dwa miesiące działania urządzenia zarejestrowały tysiące wykroczeń.

Jak informuje motoryzacja.interia.pl, monitorowany odcinek ma długość około 4,2 km, a od momentu uruchomienia system zdążył zarejestrować ponad 4,5 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Co ciekawe, kierowcy nie mogą tłumaczyć się wyjątkowo restrykcyjnymi ograniczeniami. Dla samochodów osobowych i motocykli obowiązuje tam standardowy dla ekspresówki limit 120 km/h.

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Odcinkowy pomiar prędkości
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Kierowcy przekraczają prędkość na S3

Zdecydowana większość wykroczeń dotyczy przekroczeń o 11-20 km/h. W praktyce wystarczy więc niewiele, by otrzymać mandat. Oczywiście nie brakuje też kierowców, którzy pędzili drogą o wiele za szybko. Rekordzista jechał bowiem 188 km/h. To o 68 km/h więcej niż dopuszczalny limit! Za takie wykroczenie na kierowcę czeka już surowa kara - jaka?

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Mandaty za przekroczenie prędkości na odcinkowym pomiarze

Taryfikator mandatów na OPP jest taki sam, jak w przypadku zdjęcia z klasycznego fotoradaru, a wygląda następująco:

  • Przekroczenie do 10 km/h wiąże się z karą 50 zł i 1 punktem karnym.
  • Jazda szybsza o 11–15 km/h to 100 zł i 2 punkty.
  • Dla 16–20 km/h przewidziano 200 zł i 3 punkty.
  • Przekroczenie rzędu 21–25 km/h kosztuje 300 zł i 5 punktów.
  • Gdy przekroczymy limit o 26–30 km/h, zapłacimy 400 zł i otrzymamy 7 punktów.
  • W przedziale 31–40 km/h mandat wynosi 800 zł (1600 zł w recydywie) oraz 9 punktów.
  • Przy 41–50 km/h jest to 1000 zł (2000 zł recydywa) i 11 punktów.
  • Prędkość wyższa o 51–60 km/h to już 1500 zł (3000 zł recydywa) i 13 punktów.
  • Za 61–70 km/h grozi 2000 zł (4000 zł recydywa) oraz 14 punktów.
  • Powyżej 70 km/h mandat wynosi maksymalne 2500 zł (5000 zł przy recydywie) i aż 15 punktów karnych.
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