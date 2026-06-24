Droga do Babimostu wybudowana będzie z pieniędzy na bezpieczeństwo regionu?

Pieniądze na bezpieczeństwo pozwolą zbudować drogę do lotniska w Babimoście. Tak przewiduje prezydent Gorzowa.

​Ciągle nie wiadomo na co pójdzie 417 mln zł unijnych pieniędzy jakie województwo lubuskie ma wydać na budowanie bezpieczeństwa regionu. Prezydent Gorzowa pytał o to marszałka województwa lubuskiego. Odpowiedź padła, ale ogólna i bez konkretów.

Prezydent Jacek Wójcicki przypuszcza, że zarząd województwa chce sfinansować z tych środków budowę drogi do portu lotniczego Zielona Góra-Babimost.

Kształtowanie nowych konkursów na to wskazuje. Myślę, że w najbliższym czasie, kiedy konkursy zostaną ogłoszone dowiemy się, że w wyniku tych konkursów, największe szanse będzie miała droga do lotniska w Babimoście - mówi prezydent Wojcicki.

Przetarg na budowę drogi do Babimostu jest już ogłoszony. Oferty zbierane są do 1 lipca. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze chce zdobyć unijne dofinansowane na realizację tej inwestycji.