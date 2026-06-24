Droga do Babimostu wybudowana będzie z pieniędzy na bezpieczeństwo regionu?

Sebastian Górny
2026-06-24 14:45

Tak przypuszcza prezydent Gorzowa. Jacek Wójcicki wysłał pismo z pytaniem do marszałka województwa lubskiego, na co przeznaczy 417 mln zł unijnych pieniędzy. Odpowiedź nie zawierała żadnych konkretów. W kuluarach mówi się, że te pieniądze pozwolą zbudować nową drogę do lotniska.

Budynek Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście z widocznym napisem PORT LOTNICZY ZIELONA GÓRA na fasadzie. Przed wejściem widoczne wózki bagażowe i donice, a także część asfaltowego podjazdu, co nawiązuje do planowanej budowy drogi do lotniska, o czym więcej na naszym portalu.
Autor: H.S

Pieniądze na bezpieczeństwo pozwolą zbudować drogę do lotniska w Babimoście. Tak przewiduje prezydent Gorzowa.

​Ciągle nie wiadomo na co pójdzie 417 mln zł unijnych pieniędzy jakie województwo lubuskie ma wydać na budowanie bezpieczeństwa regionu. Prezydent Gorzowa pytał o to marszałka województwa lubuskiego. Odpowiedź padła, ale ogólna i bez konkretów.

Prezydent Jacek Wójcicki przypuszcza, że zarząd województwa chce sfinansować z tych środków budowę drogi do portu lotniczego Zielona Góra-Babimost.

Kształtowanie nowych konkursów na to wskazuje. Myślę, że w najbliższym czasie, kiedy konkursy zostaną ogłoszone dowiemy się, że w wyniku tych konkursów, największe szanse będzie miała droga do lotniska w Babimoście - mówi prezydent Wojcicki.

Przetarg na budowę drogi do Babimostu jest już ogłoszony. Oferty zbierane są do 1 lipca. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze chce zdobyć unijne dofinansowane na realizację tej inwestycji.

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