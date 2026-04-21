Aktywna majówka w kajakach

Majówka w kajakach. Taką propozycję ma gorzowskie Stowarzyszenie EuroJumelages​.

1 i 2 maja zaplanowano dwa spływy. Pierwszy Mierzęcką Strugą. Można się już zapisywać. Start w Mierzęcinie, a koniec spływu w Łęcku. Zaplanowano jeden postój. Chętni muszą zarezerwować sobie 6 godzin.

Drugiego maja popłynąć będzie można gorzowską Kłodawką. To drugi miejski spływ. Trasa krótsza, od ujścia rzeczki Srebrnej do Parku Róż. Organizatorzy zachęcają do udziału całe rodziny.

Czas spędzony w kajaku jest krótszy, a to jest zazwyczaj największy problem. Nie trudność trasy, nie jakieś wymagania, bo i tak rodzic wszystko wykonuje, tylko czas spędzony na spływie. Jeżeli dzieci są zaangażowane w działania, to nie ma nudy - mówi Ireneusz Kalitko, z Stowarzyszenia EuroJumelages.

