AJP walczy z czarną dziurą na pielęgniarskim rynku

Chętnych było jeszcze więcej. Głównym problemem nawet nie są fundusze, czy kadra naukowa - mówi dr Joanna Kuriańska- Wołoszyn, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP:

Po prostu nie mamy takiej przepustowości. Ze względu na budynki, ze względu na sale ćwiczeniowe, które mają ograniczone możliwości przyjęcia grup studenckich. Jedna grupa studencka na ćwiczeniach, w niektórych przypadkach, to jest tylko osiem osób.

Średnia wieku pielęgniarek na rynku, to około 58 lat. Na północy województwa lubuskiego aktualnie rocznie na emeryturę odchodzi około 100 specjalistek, jedyna uczelnia w rejonie dostarcza około 50 nowych.