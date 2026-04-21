AJP walczy z czarną dziurą na pielęgniarskim rynku

K.Bar
2026-04-21 17:45

Problemem nie tylko kasa, ale też...brak miejsca. Na studia licencjackie w roku akademickim 2026/27 przyjętych ma być 40 osób, są szanse na poszerzenie tej puli. Tak było z obecnymi "pierwszakami", których jest 64.

Chętnych było jeszcze więcej. Głównym problemem nawet nie są fundusze, czy kadra naukowa - mówi dr Joanna Kuriańska- Wołoszyn, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP:

Po prostu nie mamy takiej przepustowości. Ze względu na budynki, ze względu na sale ćwiczeniowe, które mają ograniczone możliwości przyjęcia grup studenckich. Jedna grupa studencka na ćwiczeniach, w niektórych przypadkach, to jest tylko osiem osób. 

Średnia wieku pielęgniarek na rynku, to około 58 lat. Na północy województwa lubuskiego aktualnie rocznie na emeryturę odchodzi około 100 specjalistek, jedyna uczelnia w rejonie dostarcza około 50 nowych.

Banalny QUIZ dla miłośników futbolu i geografii. Dopasuj klub do kraju
Pytanie 1 z 20
Bayern Monachium to klub z:
