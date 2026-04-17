17-latkowie zdewastowali plażę, grozi im do 5 lat za kratkami

Pierwsze zdarzenia miało miejsce jeszcze w marcu. Nadpalona została wiata rekreacyjna, a także uszkodzono znaki informacyjne. Zniknęły także pojemniki na śmieci.
Ciąg dalszy miał miejsce 2 kwietnia - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji:
Wyrwany został znak informacyjny, który następnie wrzucono do paleniska. Spalone zostały także elementy wiaty i ławek. Ponownie zniknęły pojemniki na śmieci, a ich części znaleziono w palenisku. Łącznie straty zostały wstępnie wycenione na ponad 6000 złotych.
Polecany artykuł:
Nastolatkowie odpowiedzą za zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.