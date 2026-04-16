Przełomowy wyrok jest, problem może być z realizacją
K.Bar
2026-04-1617:25
Powodem - brak odpowiedniego formularza.
Wracamy do sprawy Krzysztofa i Jakuba. Zawarli małżeństwo w Niemczech, WSA w Gorzowie wydał wyrok, na podstawie którego USC w Słubicach musi wykonać transkrypcję w ciągu 30 dni od uprawomocnienia.
Sprawa może jednak wrócić... do sądu. Jak tłumaczy prawnik Krzysztofa i Jakuba, w polskich urzędach dokumenty wyraźnie dzielą małżonków na mężczyznę i kobietę. Rząd dopiero pracuje rozporządzeniem mającym to zmienić - mówi Oskar Hładki:
Epidemia samotności. Dlaczego przeceniamy związki romantyczne nad przyjaźń? | Wojciech Kulesza
Te zmiany są projektowane, ale tutaj rząd nie nadąża. Nie chcę tutaj nikogo winić, bo to są rzeczywiście sprawy delikatne.