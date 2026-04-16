Przełomowy wyrok jest, problem może być z realizacją

K.Bar
2026-04-16 17:25

Powodem - brak odpowiedniego formularza. Wracamy do sprawy Krzysztofa i Jakuba. Zawarli małżeństwo w Niemczech, WSA w Gorzowie wydał wyrok, na podstawie którego USC w Słubicach musi wykonać transkrypcję w ciągu 30 dni od uprawomocnienia.

Autor: WSA w Gorzowie/ Materiały prasowe

Sprawa może jednak wrócić... do sądu. Jak tłumaczy prawnik Krzysztofa i Jakuba, w polskich urzędach dokumenty wyraźnie dzielą małżonków na mężczyznę i kobietę. Rząd dopiero pracuje rozporządzeniem mającym to zmienić - mówi Oskar Hładki:

Te zmiany są projektowane, ale tutaj rząd nie nadąża. Nie chcę tutaj nikogo winić, bo to są rzeczywiście sprawy delikatne. 

W razie braku realizacji wyroku w ciągu 30 dni od uprawomocnienia, mężczyźni mogą wnieść do sądu o odszkodowanie.

Quiz o koncertach Judas Priest w Polsce
Pytanie 1 z 10
W którym roku formacja Judas Priest zagrała po raz pierwszy w Polsce?
związki partnerskie
Sąd Gorzów
małżeństwa jednopłciowe