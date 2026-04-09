Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą liczyć na weekend bez opadów deszczu. Pogoda z dnia na dzień będzie coraz lepsza, choć początek weekendu przyniesie jeszcze przymrozek. Najwięcej słońca zobaczymy w sobotę, która zapowiada się na najprzyjemniejszy dzień nadchodzącego weekendu.

Piątek: chłodny początek weekendu

Piątek, 10 kwietnia, rozpocznie się umiarkowanym zachmurzeniem. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w Gorzowie Wielkopolskim wzrośnie do około 11 stopni Celsjusza. Warto jednak pamiętać o bardzo chłodnej nocy – termometry wskażą około -1°C, co oznacza przymrozek. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota: dużo słońca i wyraźnie cieplej

Sobota przyniesie znaczną poprawę pogody. Przede wszystkim niebo nad Gorzowem Wielkopolskim będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura maksymalna podskoczy do około 13 stopni. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 1°C. Dodatkowo osłabnie wiatr, którego prędkość spadnie do 2 m/s.

Niedziela: więcej chmur, ale temperatura bez zmian

W niedzielę, 12 kwietnia, utrzyma się wysoka jak na ten weekend temperatura, sięgająca w dzień około 13 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza, z minimalną temperaturą na poziomie około 2°C. Słoneczną aurę zastąpi jednak duże zachmurzenie, które będzie dominować przez cały dzień. Wiatr ponownie przybierze na sile i osiągnie prędkość około 4 m/s.

Pomysł na weekend w Gorzowie Wielkopolskim

Brak deszczu przez cały weekend stwarza idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sobota, z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem, będzie najlepszym momentem na dłuższy spacer po parku, czy wycieczkę rowerową. Niedziela, mimo że będzie równie ciepła, z powodu dużego zachmurzenia może być lepszą okazją do aktywności, które nie wymagają pełnego słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather