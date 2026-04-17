Motogymkhana na otwarcie sezonu motocyklowego

Podnieś swoje umiejętności jeździeckie. Tradycyjnie na Moto Starcie odbędzie się motogymkhana.

W sobotę [18.04] w Gorzowie motocykliści hucznie otworzą sezon. Jedną z atrakcji będzie motogymkhana. Tor do precyzyjnej jazdy na motocyklu zorganizowany zostanie na parkingu vis-a-vis stadionu żużlowego, przy ul. Kwiatowej. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności.

Będziemy organizowali szkolenie, trening, a po paradzie będzie można zapoznać się z zawodami motogymkhany. Na czym one polegają, jak się to odbywa, w jaki sposób trasa jest ustawiona i jak ją zapamiętujemy - mówi Robert Tkacz, motogymkhana Gorzów:

W zawodach może wziąć udział każdy. Zapisy od godziny 10 do 13, czyli do wyjazdu parady motocyklistów na ulice Gorzowa.

Gymkhana jest dyscypliną wymagającą perfekcyjnego opanowania motocykla. Dlatego polecana jest każdemu motocykliście. Pozwala podnosić umiejętności i zwiększa tym samym bezpieczeństwo.