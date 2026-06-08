Ponad 910 tysięcy skontrolowanych osób. Na granicy polsko-niemieckiej ciąg dalszy działań

K.Bar
2026-06-08 14:33

Od 11 miesięcy w Lubuskiem i województwie dolnośląskim działania prowadzi Nadodrzańska Straż Graniczna wspierana przez policję, żandarmerię, czy WOT. Będą one prowadzone do 1 października.

11 miesięcy na granicy

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Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Mundurowi odmówili wjazdu do Polski blisko 650 cudzoziemcom. Dominowali obywatele Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji. W rejonie przygranicznym ujęto 250 podejrzanych o próbę nielegalnego przedostania się do Niemiec. Najliczniejszą grupą byli obywatele: Afganistanu, Gruzji oraz Uzbekistanu. 

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna

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W ręce służb wpadło także 300 poszukiwanych, czy podejrzanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów i przemyt towarów. Wartość zatrzymanych produktów oszacowano na około 3 miliony złotych. Kontrole pograniczników objęły do tej pory ponad 420 tysięcy pojazdów.

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